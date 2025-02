CUGLIATE FABIASCO – Tragedia nella notte in via Torino, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un’auto avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato poco dopo le 5, quando vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti per l’incendio di una Fiat Panda vecchio modello. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno fatto una drammatica scoperta: nel veicolo si trovava un corpo carbonizzato.

L’identità della vittima non è stata ancora accertata a causa delle gravi condizioni del cadavere. Le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire alle generalità dell’uomo e comprendere la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Luino, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno valutando se si sia trattato di un incidente o se vi siano elementi che possano suggerire un gesto doloso. L’auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti, mentre gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima.

