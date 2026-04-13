SARONNO – “Dona loro sempre prontezza e prudenza”. È questo l’augurio rivolto ai motociclisti da monsignor don Giuseppe Marinoni durante la motobenedizione che si è tenuta ieri, domenica 12 aprile, nel cuore della città.

Sono stati circa 180 i mezzi presenti, con tanti appassionati arrivati per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Il ritrovo in piazza Libertà, poi la messa nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e quindi la benedizione collettiva.

Il prevosto ha rivolto una preghiera semplice e diretta: “Benedici questi tuoi figli e queste tue figlie. Benedici anche il loro modo con il quale percorrono le vie delle nostre città e dei nostri paesi. Accompagnali sempre con la tua protezione. Dona loro sempre prontezza e prudenza”.

Dopo il momento comunitario, monsignor don Giuseppe Marinoni è passato tra le moto fermandosi a parlare con i centauri, uno ad uno, in un clima familiare e partecipato. Presente il presidente del Motoclub Saronno Angelo Lovati e la sindaca Ilaria Pagani, che hanno seguito le diverse fasi della mattinata.

A seguire la tradizionale sfilata per le vie cittadine con arrivo in via Biffi, dove si è concluso l’evento con un momento conviviale organizzato dal Motoclub.

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