MOZZATE – Riviviamo con le belle immagini proposte sui social dal Rione Solaro di Mozzate la serata di apertura della XXIV edizione del Palio dei Rioni Mozzatesi, che si è svolta giovedì 3 settembre.

Una serata all’insegna della tradizione, con la sfilata dei Rioni in costume storico, la parata degli atleti e l’accensione del braciere. A completare la cerimonia la funzione sul sagrato, officiata dal canonico don Massimo, e il giuramento del Maggiorente, dei Capitani e del Presidente di Giuria.

Intanto gli eventi del Palio proseguono, ecco il programma dei prossimi giorni.

Domenica 6 settembre

Le messe seguiranno l’orario festivo. Alle 16 è previsto il ritrovo al parco Guffanti e alle 16.30 partirà la Maratona dei Rioni, con partenza dal parco e arrivo in oratorio. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico in oratorio. Alle 20.45 spazio alle maratonine competitive femminile e maschile, entrambe con partenza e arrivo in oratorio.

Lunedì 7 settembre

Alle 20.30 si terrà la solenne processione con la statua di Sant’Alessandro per le vie del Rione Bozzente.

Martedì 8 settembre

Alle 21.15, nella palestra delle scuole elementari, sono in programma i giochi “Salvaci Capitano” e “A Cavalluccio”. Sarà presente lo stand gastronomico del Convocato.

Mercoledì 9 settembre

Alle 21.15, al campetto di via Ungaretti, si disputerà il torneo di calcetto. Anche in questa occasione sarà presente lo stand gastronomico del Convocato.

Giovedì 10 settembre

Alle 20.30 sarà celebrata la messa solenne in ricordo della consacrazione della chiesa.

Venerdì 11 settembre

Alle 19 apertura dello stand gastronomico in oratorio. Alle 21.15 è previsto il gioco non competitivo per tutti i bambini.

Sabato 12 settembre

Alle 17.30 la messa e alle 19 l’apertura dello stand gastronomico in oratorio. Alle 21.15 si terrà la premiazione degli atleti vincitori dei giochi. Alle 21.45, sull’Ottagono, il Palo della Cuccagna e l’assegnazione del Palio 2026. Al termine verrà consegnato il “Cencio” al Rione vincitore, seguito dalla cerimonia dell’Alzabandiera e dai festeggiamenti in oratorio, con la pasta offerta da don Massimo.

Domenica 13 settembre

Le messe seguiranno l’orario festivo. Alle 16 partirà la sfilata dei Rioni, che rappresenteranno il tema 2026 lungo le vie del centro cittadino. Alle 19 ultima apertura dello stand gastronomico in oratorio.

06092026