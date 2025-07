MOZZATE – Il presidente Attilio Fontana ha consegnato lo scorso lunedì 21 luglio a Cesc Fàbregas, il Premio Rosa Camuna, il più alto riconoscimento che viene conferito da Regione Lombardia.

La consegna è avvenuta a Mozzate nel centro di allenamento della squadra lariana. Presenti l’amministratore delegato del club Francesco Terrazzani e il direttore sportivo Carlalberto Ludi, oltre al sindaco di Mozzate, Clemente Ciccozzi.

Un riconoscimento che premia non solo i successi sportivi della stagione, ma anche la capacità di rendere il territorio sempre più attrattivo a livello internazionale.

