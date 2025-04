MOZZATE – Si è svolta domenica 30 marzo la cerimonia per il 20° anniversario della fondazione della Protezione Civile di Mozzate, un momento di celebrazione e riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dai volontari in questi anni. All’evento hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari, oltre ai tanti volontari che quotidianamente si impegnano per la sicurezza e il benessere della comunità.

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il ruolo centrale della Protezione Civile, non solo nelle emergenze, ma anche nella prevenzione e nella formazione: “La Protezione Civile è una risorsa insostituibile per Mozzate. Senza di loro, la nostra comunità sarebbe più fragile. Il nostro impegno come Amministrazione è continuare a sostenerli e far crescere questo spirito di solidarietà.”

Il sindaco ha poi ricordato il contributo fondamentale dei volontari durante la pandemia e di fronte alle nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici. Ha quindi lanciato un appello alla cittadinanza, invitando giovani e adulti a unirsi alla Protezione Civile per rafforzare il gruppo e ampliare le collaborazioni con i Comuni vicini.

La cerimonia si è conclusa con un sentito ringraziamento ai volontari, riconoscendo il loro impegno silenzioso ma essenziale: “Grazie per questi vent’anni di dedizione, per tutto ciò che fate dietro le quinte, ma con un impatto enorme sulla vita di tutti noi. Andiamo avanti insieme, con la stessa passione e determinazione.”