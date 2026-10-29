MOZZATE – Una visita speciale per Mozzate, che ha accolto Claudio Chiappucci, uno dei protagonisti del ciclismo italiano degli anni Novanta. L’ex corridore, conosciuto con il soprannome di “El Diablo”, è stato protagonista di un incontro ricordato con entusiasmo dall’Amministrazione comunale. «Un uomo che ha fatto la storia del ciclismo, un campione che ha saputo emozionare intere generazioni con le sue imprese, il suo coraggio e la sua grinta», si legge nel messaggio diffuso dal Comune sui social.

Chiappucci è stato uno dei corridori più popolari della sua generazione, capace di distinguersi soprattutto nelle grandi corse a tappe. Tra le sue imprese più celebri figura la vittoria nella tappa del Tour de France del 1992 con arrivo al Sestriere, al termine di una lunga fuga solitaria. In carriera ha conquistato anche la Milano-Sanremo del 1991 e per tre volte è salito sul podio finale del Tour de France.

L’Amministrazione ha definito la sua presenza a Mozzate «un piacere e un onore», rendendo omaggio a un atleta che ha lasciato un segno nella storia dello sport italiano.

29102026