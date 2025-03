Giunti nell’area dedicata alle squadre, il gruppo ha allestito il gazebo e sistemato le bici, prima di concedersi una colazione tutti insieme. Poi, casco allacciato, è stato il momento di provare il percorso, sotto la guida di mamma Martina e della piccola Camilla, amiche inseparabili del team. Dopo qualche giro di ricognizione, l’atmosfera si è scaldata sotto il gazebo tra risate e condivisione.

Alle 10, tutto era pronto per la partenza. I primi a schierarsi sono stati i ragazzi della categoria G1, seguiti a pochi secondi di distanza dalle ragazze. Da lì, via via, si sono susseguite tutte le categorie fino alla G6.

Il team ha raccolto ottimi risultati: nella categoria G1, Iacopo e Jacopo hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quarto posto, mentre Virginia si è classificata terza tra le ragazze, preceduta dall’amica Camilla. Nella G2, Elettra ha ottenuto un meritato terzo posto, seguita da Camilla al quarta. Buona prova anche per Marco, alla sua seconda esperienza, che purtroppo non è riuscito a concludere la gara ma ha dimostrato grande determinazione.

Dopo le premiazioni, il momento più atteso: la festa di compleanno di Jacopo, che ha spento 7 candeline tra brindisi, torta e tanta allegria sotto il gazebo. Per gli adulti, non è mancato un brindisi con prosecco fresco, chiudendo così una giornata ricca di emozioni e sport.