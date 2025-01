COGLIATE – Sabato 25 gennaio, sveglia presto e via verso Mappano, in provincia di Torino, per un gruppo di giovani atleti della Mtb Cogliate. Cinque ragazzi, accompagnati dal team, si sono messi in strada pronti a vivere una giornata all’insegna dello sport e della competizione.

“Per tre di loro si trattava della prima esperienza in griglia – racconta l’associazione con un post su Facebook – ma non sono mancati grinta e determinazione: hanno spinto sui pedali fino al traguardo. Valentina ha conquistato il primo posto, mentre Iacopo e Jacopo, al loro debutto, si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Alla manifestazione sportiva non erano presenti molti ragazzi, ma le intenzioni dei genitori era di non stare a casa in una giornata uggiosa. Le soddisfazioni non sono finite qui: le ragazze del team hanno ottenuto una doppietta straordinaria. Camilla, alla sua prima esperienza, ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguita dalla compagna Elettra.”

Mtb Cogliate invita tutti i giovani interessati a partecipare alle prove gratuite, ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30 al centro sportivo di Cogliate.

(foto: dalla pagina facebook Mtb Cogliate)

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Cogliate.

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?