CAIRATE – Un quarto posto che vale come una vittoria per i giovanissimi biker del team mountain bike di Cogliate, protagonisti domenica 15 marzo nella seconda prova del trofeo Lombardia short track.

La competizione, ospitata a Cairate, ha visto al via numerosi atleti provenienti da tutta la regione, con gare intense e combattute su un tracciato tecnico e veloce. In questo contesto i giovani ciclisti della società cogliatese si sono messi in evidenza con prestazioni solide e grande determinazione, riuscendo a conquistare un risultato di squadra di rilievo.

Il quarto posto in classifica rappresenta infatti un traguardo significativo, soprattutto considerando il livello della competizione e la presenza di team molto strutturati. Un risultato che premia l’impegno degli atleti ma anche il lavoro dello staff e degli allenatori, impegnati nella crescita sportiva dei ragazzi.

Durante la giornata non sono mancati momenti di entusiasmo e partecipazione, con genitori e sostenitori presenti lungo il percorso a incitare i giovani biker. Le immagini scattate nel corso dell’evento raccontano proprio questo: la fatica, la concentrazione e la soddisfazione di una giornata di sport vissuta fino all’ultimo metro.

Per il team di Cogliate si tratta ora di un punto di partenza importante in vista delle prossime tappe del trofeo, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato a Cairate.

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