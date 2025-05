COGLIATE – Hanno affrontato la griglia di partenza con grinta ed entusiasmo, sostenuti dalle parole del loro instancabile motivatore, “l’orsetto Oscar”. Il 1 maggio a Robbiate si è svolta la prima prova del circuito Asso Bike e i piccoli atleti del team Riccetti Race si sono messi in evidenza con risultati promettenti, confermando una crescita costante in questo avvio di stagione 2025.

In categoria G1 si sono distinti Iacopo Urzia e Jacopo Galliani, rispettivamente al 2° e 3° posto, mentre nella G1 femminile è arrivato il successo pieno di Virginia, saldamente al 1° posto. Buoni piazzamenti anche per Elettra e Camilla, che hanno chiuso al 4° e 5° posto. Applausi anche per le prove solide di Marco ed Edoardo, entrambi protagonisti di una gara tenace. Tra tutti, il successo di Iacopo Urzia si è distinto per essersi classificato secondo al campionato regionale.

Grazie ai punteggi ottenuti, il team si è classificato al 7° posto nella graduatoria a squadre. Un risultato che testimonia un percorso in continua crescita per i giovani bikers.

A fine gara, grande momento di condivisione per la squadra: sotto il gazebo è stato festeggiato il compleanno di papà Francesco, in un clima di allegria e spirito di gruppo che caratterizza da sempre l’anima del team.

Domenica 11 maggio i riccetti si sposteranno in provincia di Varese, a Ispra, per la 3° prova del circuito Valli Varesine Kids. Nel frattempo, sabato, Elettra sarà in gara alla Capoliveri Legends Kids, portando ancora una volta i colori del team in una nuova sfida.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09