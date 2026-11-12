COGLIATE – Il centro sportivo cittadino si è trasformato in una cornice di grande entusiasmo e partecipazione in occasione dell’ultima e decisiva tappa del Trofeo Lombardia XCC. L’evento, andato in scena domenica 8 novembre, ha richiamato a Cogliate ben 150 giovanissimi atleti provenienti da tutta la regione, ai quali si è aggiunta la speciale partecipazione di una squadra arrivata dal Veneto per rendere ancora più avvincente la giornata di gare.

La manifestazione si è rivelata un successo organizzativo a tutto tondo, facendo registrare il tutto esaurito sugli spalti e nell’area eventi, dove famiglie e appassionati hanno accompagnato le prove dei piccoli ciclisti in un clima di festa e condivisione. Particolarmente toccante è stato il momento conclusivo della gara, quando la comunità sportiva ha tributato un caloroso saluto ai ragazzi della categoria G6, pronti al passaggio ufficiale, dal prossimo anno, alle categorie agonistiche dei “grandi”.

Fondamentale la sinergia con l’amministrazione comunale di Cogliate, presente lungo tutto il percorso per testimoniare il proprio sostegno a un’iniziativa che ha saputo dare ampio risalto al territorio. L’impeccabile riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie all’intenso lavoro di squadra che ha visto coinvolti i genitori nella logistica della preparazione, lo staff di cucina guidato da Stefania e Bobo (che hanno curato il punto ristoro), nonché la federazione ciclistica Lombardia, rappresentata per l’occasione dal presidente Stefano Pedrinazzi.

A scandire con trasporto ogni fase della gara e a trasmettere al pubblico tutte le emozioni del circuito è stata infine la voce dello speaker Balbi, punto di riferimento per il ritmo della giornata. Una domenica da ricordare che premia l’impegno degli organizzatori e proietta Cogliate tra i punti di riferimento per il ciclismo giovanile lombardo.

(foto dalla pagina Facebook Mtb Cogliate)

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