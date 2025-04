ORIGGIO – Trattori in mostra, animali della fattoria, bancarelle colorate e famiglie con bambini: è questo il colpo d’occhio della Fiera Primaverile del Bestiame e delle Merci che oggi ha animato le vie del paese fin dal mattino.

Protagonisti assoluti mucche, pecore, capre e cavalli, accolti con entusiasmo da grandi e piccoli, tra curiosità e carezze. Accanto agli animali, spazio anche all’agricoltura, con laboratori dedicati a latte, formaggi e lavorazione della lana, pensati per coinvolgere soprattutto i più giovani.

Non sono mancati i trattori storici, i moderni truck e il via vai tra le bancarelle, aperte sin dalle 7 con proposte gastronomiche e oggetti per tutti i gusti.

L’atmosfera è rimasta vivace anche grazie all’animazione per bambini e all’atteso spettacolo equestre, che ha portato grazia e potenza in scena.

Una mattina di festa, tra tradizione e divertimento, che ha regalato sorrisi e scatti da ricordare.

