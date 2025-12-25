L’omaggio è stato consegnato anche alla sindaca, presente in aula, mentre per la consigliera Marina Ceriani, assente giustificata, il pensiero è stato ritirato dal capogruppo Gianpietro Guaglianone. La scena si è svolta in modo informale, tra sorrisi e ringraziamenti, prima che il consiglio entrasse nel vivo dei lavori.
Un’iniziativa che ha voluto sottolineare, senza clamore, l’attenzione al valore delle persone e al ruolo delle donne all’interno delle istituzioni, in una serata di confronto politico ma anche di avvicinamento alle festività natalizie.
