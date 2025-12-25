SARONNO – Un gesto semplice, in pieno clima natalizio, che ha aperto una seduta lunga e impegnativa del consiglio comunale. Prima dell’avvio dei lavori di lunedì 22 dicembre, la consigliera comunale del Partito democratico Cecilia Cavaterra ha voluto dedicare un pensiero a tutte le donne presenti in sala Vanelli.

Poco prima dell’inizio della seduta, Cavaterra ha preso la parola e ha chiesto di poter distribuire un piccolo dono alle donne presenti consigliere, assessore e dipendenti comunali. Così ha preso un cestino e ha consegnato rapidamento alle donne sedute con ruoli diversi negli scranni di Sala Vanelli.