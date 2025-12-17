SARONNO – Non figure a tutto tondo ma sagome nere, essenziali, quasi spoglie, capaci però di parlare con forza a chi entra in chiesa. È un presepe diverso dal solito quello allestito quest’anno nella chiesa Prepositurale, un presepe che sceglie la sottrazione per invitare alla riflessione e al coinvolgimento personale.

Le sagome di Maria, Giuseppe, degli animali e dei pastori non raccontano solo la Natività, ma chiedono a chi guarda di fermarsi, di entrare nella scena e di diventare parte attiva di quel racconto che ogni Natale torna a interrogare la comunità. Un invito che il gruppo organizzatore spiega così: “Il presepe proposto quest’anno ci invita a spogliarci di tutto come San Francesco, ad essere parte di questo miracolo per farne memoria, per rendere il presepe un’esperienza di fede e di condivisione”.

Non un allestimento da osservare in silenzio, ma un’esperienza da vivere. L’idea è quella di trasformare il presepe in un luogo di incontro, dove ognuno può lasciare un segno del proprio cammino, delle proprie speranze e delle proprie fatiche. “La proposta del gruppo presepe è quella di scrivere sulle sagome un’intenzione, una preghiera, affinché il presepe non sia il risultato di un lavoro, ma si possa viverlo appieno anche come comunità”.

Accanto alle sagome sono stati infatti messi a disposizione dei pennarelli, per permettere ai fedeli di affidare al presepe una parola, una richiesta, un pensiero. “A tal fine, sono stati messi a disposizione dei pennarelli per scrivere le proprie intenzioni e preghiere”.

Per chi non riesce a passare di persona, resta comunque la possibilità di partecipare a distanza, rendendo il presepe un gesto condiviso che supera lo spazio fisico della chiesa. “Oppure, è possibile inviare la propria breve preghiera/intenzione all’indirizzo [email protected]: sarà cura dei volontari trascriverla”.

Un presepe che non cerca l’effetto, ma il senso. Un presepe che, nella sua essenzialità, invita la comunità di Saronno a fermarsi, a spogliarsi del superfluo e a riscoprire il cuore del Natale.

