SARONNO – Neanche le temperature torride di questi giorni hanno fermato il tradizionale momento di raccoglimento dedicato alla prematura scomparsa dell’agente di polizia locale Roberto Beretta. Colleghi, amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati al Parco degli Alpini per rendere omaggio all’agente della polizia locale di Saronno, scomparso nel 2017, in una cerimonia all’insegna del ricordo e della gratitudine.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione della polizia locale di Saronno Apollos insieme al Gruppo Alpini, che ogni anno rinnova questo appuntamento per mantenere viva la memoria di chi ha dedicato la propria vita al servizio della comunità.

La cerimonia si è svolta davanti al monumento dedicato ai Caduti, dove è stato deposto un omaggio floreale. Accanto ai colleghi di Beretta erano presenti il sindaco, rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni d’arma e gli Alpini, uniti in un momento semplice ma particolarmente partecipato.

Nel corso dell’incontro il pensiero è andato non solo a Roberto Beretta, ma anche agli altri agenti scomparsi e a tutti coloro che hanno servito la collettività con impegno e senso del dovere. Tra gli interventi anche quello del presidente dell’associazione della polizia locale Adelfio Crivillaro, che ha ricordato il valore dell’amicizia e della dedizione al servizio pubblico, sottolineando come il ricordo continui a vivere attraverso chi ha condiviso con Beretta il lavoro quotidiano e i valori della divisa.

La fotogallery che accompagna questo articolo, realizzata da Armando Iannone, racconta i momenti più significativi della commemorazione: le autorità presenti, gli Alpini, i colleghi in uniforme e gli istanti di raccoglimento che hanno caratterizzato una cerimonia vissuta con grande partecipazione, nonostante il caldo intenso. Un omaggio discreto e sentito a una figura che continua a occupare un posto speciale nella memoria del comando della polizia locale di Saronno e della città.