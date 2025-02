SARONNO – Nella cornice della Basilica Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, Chiesa Giubilare e Centro locale di Zona IV per la promozione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera), giovedì 9 gennaio, Saif Eddine Seifuddin portavoce del centro Culturale Islamico di Saronno ha partecipato condividendo la sua testimonianza sul tema dell’intenzione mensile di preghiera del Papa che tratta il tema dell’educazione scolastica da assicurare anche ai migranti in teatri di guerra: “Preghiamo perché i migranti, i rifugiati e le persone colpite dalla guerra vedano sempre rispettato il proprio diritto all’educazione, necessaria per costruire un mondo migliore”.

Raffaele Pier Luca Di Francisca delegato Rmpp Lombardia al consiglio nazionale e coordinatore diocesano (già vice presidente nazionale) ha consegnato a Saif una cornice contenente una pergamena in ringraziamento della collaborazione tra il centro islamico e il centro Rmpp della città, invocando su di lui e sulle sue attività la benedizione di Dio. Don Emilio Giavini direttore Rmpp Zona IV ha elogiato Saif per il suo intervento che è stato mirato alle cose che hanno in comune cristiani e musulmani più che su quelle che li dividono: “entrambe le religioni affondano la radice nella fede monoteista di Abramo e anche nella tradizione dei patriarchi”.

Singolare che questo incontro sia stato vissuto sotto lo sguardo della Vergine Maria visto che gli islamici hanno in grande considerazione la figura di Maria (Mariam) in quanto partorisce miracolosamente Gesù (che per loro è un profeta). Saif, che la sera prima era stato ospite a Porta a Porta su Rai Uno da Bruno Vespa e poco tempo prima di arrivare in Santuario era a Milano in diretta in uno studio radiofonico, ha concluso dicendo che i musulmani condividono quello che Papa Francesco dice nei suoi discorsi e apprezzano l’apertura al dialogo e ad azioni comuni che i cattolici stanno mettendo in pratica specialmente negli ultimi anni. Di Francisca ha concluso la serata di preghiera e formazione ricordando un’episodio personale che lo ha segnato quando nel 2011 si trovava a Gazzada e il Carlo Maria Martini, in un colloquio personale, gli ha chiesto di pregare con i mussulmani. Cosa che si si è realizzata nel 2021 al centro culturale islamico di Saronno e poi pienamente anche al Santuario di Saronno.

Saif era già intervenuto ad un evento regionale Rmpp Lombardia nell’ottobre 2023 presso il Santuario di Saronno, alla presenza del defunto prevosto Claudio Galimberti e del direttore nazionale Rmpp Italia padre Renato Colizzi. Giovedì 6 febbraio al Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno il testimone dell’intenzione mensile sarà Flavio Fasolin Presidente dell’associazione Medjugorje Milano onlus che tratterà il tema delle vocazioni alla vita consacrata, uno dei frutti della spiritualità mariana del santuario di Medjugorje dedicato alla Regina della Pace. La serata di preghiera inizierà alle 20:30 (Rosario, messa, adorazione eucaristica con Testimonianza), come ogni primo giovedì del mese dal 22 ottobre 2015 (tranne nei mesi estivi da luglio a settembre). Per info [email protected].