SARONNO – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tanto attesa giornata scacchistica organizzata dal Circolo Scacchi Saronno, svoltasi domenica 28 giugno nella sede di gioco in via Marconi.

L’evento ha richiamato una numerosa affluenza di appassionati, vedendo confrontarsi sul campo sia giocatori esperti sia principianti in una giornata intensa e ricca di grandi emozioni. Nemmeno il caldo torrido che ha caratterizzato la domenica estiva è riuscito a frenare l’entusiasmo e la concentrazione dei partecipanti. Grazie a un’organizzazione attenta che ha predisposto ventilatori accesi, bibite fresche e snack sempre a portata di mano, il torneo si è svolto alla grande e nelle migliori condizioni possibili. Tra partite accanitamente combattute e mosse di alto livello tecnico, l’atmosfera ha mantenuto un perfetto connubio tra agonismo e spirito di convivialità.

La competizione ha confermato una delle dinamiche più affascinanti e storiche degli scacchi: ogni partita va giocata con determinazione fino in fondo, poiché nulla è mai scontato. Nel corso dei sei turni previsti dal sistema svizzero, con un tempo di riflessione di quindici minuti a giocatore, non sono infatti mancate le sorprese e i pronostici della vigilia sono stati ribaltati fino all’ultimo secondo di gara.

Al termine delle sfide, la classifica assoluta ha decretato il trionfo di Anthony Diaz, che ha conquistato il primo posto assoluto. Il podio dei premiati ha visto l’eccellente secondo posto di Antonino Marino, seguito al terzo posto da Matteo Zanolini e al quarto da Marco Canali. Grandi soddisfazioni anche per i premi speciali di categoria, che hanno visto l’assegnazione del titolo di miglior under 18 al promettente Mattia Di Leo, mentre il riconoscimento come miglior over 65 è andato a Paolo Scaruffi, a testimonianza di come gli scacchi sappiano unire generazioni diverse in un’unica passione.

Parallelamente, ha riscosso un ottimo successo anche il torneo dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, che si sono sfidati la mattina stessa mostrando grande impegno e correttezza. Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine e si sono complimentati con tutti i partecipanti per la passione e lo straordinario spirito sportivo dimostrato sulle sessantaquattro caselle, dando appuntamento a tutti gli appassionati alla prossima edizione.

(foto dalla pagina Facebook di Scacchi Saronno)

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