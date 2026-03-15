BOLLATE – Si è aperta con una serata partecipata l’edizione di Bollate Jazz Meeting, inaugurata dal concerto Nexus plays Dolphy, progetto dedicato alla musica di Eric Dolphy. Tra il pubblico non è mancata la macchina fotografica di Edio Bison, che ha immortalato molti momenti sul palco.

Sul palco si sono esibiti Daniele Cavallanti al sax tenore, Tiziano Tononi alla batteria, Emiliano Turazzi al sax alto e clarinetto basso, Emanuele Parrini al violino, Alessandro Castelli al trombone, Luca Gusella al vibrafono e Andrea Grossi al contrabbasso.

L’appuntamento ha richiamato numerosi appassionati e frequentatori abituali della rassegna, con una presenza significativa di pubblico che ha seguito un’esibizione caratterizzata da arrangiamenti energici e da una marcata libertà espressiva, nel solco della ricerca musicale legata al repertorio di Dolphy.

(foto di Edio Bison)

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