SARONNO – Un post ironico pubblicato dall’assessore alle pari opportunità Lucy Sasso su Instagram ha raccolto centinaia di reazioni, commenti e condivisioni sui social dopo l’intervista del generale Roberto Vannacci a “Otto e mezzo”.

L’esponente della giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani ha scelto Facebook e Instagram per replicare alle dichiarazioni del fondatore di Futuro Nazionale sul tema della famiglia. Lo ha fatto con una serie di immagini dal tono semplice e immediato, accompagnate da un messaggio che in poche ore ha attirato l’attenzione di numerosi utenti.

“Vannacci ieri sera a Otto e mezzo sembrava un po’ confuso su cosa sia una famiglia. Niente paura generale, te lo spieghiamo coi disegnini, facile facile. Ps: nessuna famiglia è uguale all’altra e va bene così” scrive Sasso.

Il carosello si apre con la scritta “Caro Vannacci, niente paura, te lo spieghiamo facile facile” e prosegue mostrando diverse rappresentazioni di famiglia. Nella prima immagine compare una coppia seduta sul divano con il proprio cane. Nella seconda una famiglia composta da genitori e due bambini di origini diverse.

Seguono poi altre situazioni: due donne che accudiscono un neonato in passeggino, una coppia di uomini, una bambina accanto alla nonna in carrozzina. Ogni tavola è accompagnata dalla stessa frase: “Questa è una famiglia”.

Il messaggio dell’assessore punta quindi ad evidenziare come il concetto di famiglia possa assumere forme differenti, mettendo al centro relazioni affettive, cura reciproca e legami tra le persone.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dell’intervista televisiva del generale Roberto Vannacci a 0tt0 e mazzo trasmissione de la/ condotta a Lilli Gruber e si inserisce nel dibattito pubblico sui temi dell’inclusione e dei diritti. Il post ha rapidamente superato i confini cittadini, circolando anche fuori dal Saronnese e alimentando il confronto tra sostenitori e critici dell’iniziativa.

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