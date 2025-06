SARONNO – Nona tappa: sabato 31 maggio si è svolta la nona tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di ciclisti appassionati – uomini e donne uniti dall’amore per le due ruote – ha affrontato con determinazione una delle tappe più lunghe e faticose del viaggio che, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, li condurrà fino a Saronno.

La tratta, Lanslebourg – Caluso, lunga 136 chilometri, è partita sotto un cielo limpido e soleggiato, anche se il vento contrario ha reso più dura la marcia. Fin dalla partenza, i ciclisti hanno affrontato la salita del Moncenisio, dove si sono fermati per la tradizionale foto di rito, prima di scendere con prudenza fino a Susa. Qui, però, è arrivato il primo imprevisto: il gruppo è rimasto bloccato per il passaggio del Giro-E, la versione del Giro d’Italia con bici elettriche.

Ripartiti con la speranza di non trovare altri blocchi, i ciclisti hanno invece dovuto affrontare un nuovo stop causato dal passaggio del Giro d’Italia, restando fermi fino alle 15. Quando finalmente si è potuto ripartire, i chilometri da percorrere erano ancora molti, e la giornata si è rivelata un vero banco di prova: diverse forature e un passaggio a livello chiuso hanno ritardato ulteriormente l’arrivo, facendo giungere il gruppo all’albergo ben tre ore oltre l’orario previsto. Per fortuna, una buona cena ha ricompensato le fatiche e le disavventure, lasciando tutti pronti e carichi per affrontare l’ultima tappa, quella dell’arrivo a Saronno.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è soltanto una sfida sportiva: è soprattutto il simbolo di un’amicizia duratura e di una collaborazione solida tra due comunità gemellate. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, vero cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un’occasione unica di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno seguirà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria esperienza: continuate a seguirci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia ed Europa. [QUI TUTTE LE TAPPE]

