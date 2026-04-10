CARONNO PERTUSELLA – Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo una lunga preparazione, Caronno Pertusella si appresta a vivere un weekend indimenticabile per celebrare i 130 anni di fondazione dell’Academy Parade Band. Questo traguardo secolare, simbolo di una tradizione culturale che ha saputo rinnovarsi nel tempo, sarà l’occasione per riunire cinque diversi corpi musicali in una rassegna che promette di riempire le strade di suoni, colori e grande partecipazione popolare. Le celebrazioni si articoleranno in due giornate dense di appuntamenti, toccando i punti nevralgici del territorio comunale e coinvolgendo diverse realtà artistiche di alto livello.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà sabato 11 aprile nella piazzetta della chiesa della Purificazione a Caronno. A partire dalle 15 l’apertura degli stand accoglierà i primi visitatori, preparando l’atmosfera per le esibizioni pomeridiane che inizieranno alle 16. Il pubblico potrà assistere alle performance del corpo musicale Santa Cecilia di Rovello Porro, accompagnato dalle spettacolari coreografie delle Majorettes, e del Musikverein Aitrach E.V. La presenza della compagine tedesca riveste un significato particolare, trattandosi dello storico sodalizio gemellato con l’Academy sin dal lontano 1991, a testimonianza di come la musica sia in grado di abbattere i confini e creare legami duraturi.

La festa si sposterà poi domenica 12 aprile in piazza Vittorio Veneto a Pertusella. Anche per questa seconda giornata, il programma prevede l’avvio delle esibizioni alle 16, portando in piazza una varietà di stili e tradizioni differenti. I riflettori si accenderanno sulla Bedizzole Marching Band, proveniente dal bresciano, sulla Banda Sociale di Tione dal Trentino e sul corpo musicale San Filippo Neri di Villa Cortese. La varietà delle formazioni garantirà uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di spaziare tra generi diversi pur mantenendo lo spirito della festa di piazza.

Uno dei momenti più emozionanti e attesi dell’intero weekend sarà però il debutto ufficiale degli APB Cadets. Questa Junior Marching Band, formata interamente da bambini e bambine, rappresenta il futuro dell’associazione e la vitalità del suo settore giovanile. Vedere i piccoli musicisti esordire proprio durante il centotrentesimo anniversario sottolinea il passaggio di testimone tra le generazioni e la volontà dell’Academy di continuare a investire nella formazione musicale. Sarà un fine settimana all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, un’opportunità unica per rendere omaggio a una realtà associativa che da oltre un secolo è il cuore pulsante della vita sociale caronnese.

(foto dell’evento)

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