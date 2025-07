SARONNO – Il centro di Saronno si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato 5 luglio andrà in scena l’edizione 2025 della Notte di Note – Notte Bianca, promossa dal Comune di Saronno insieme al Distretto Urbano del Commercio e a Confcommercio Ascom Saronno, con la regia organizzativa di Eventificio.

L’evento prenderà il via alle 18 con animazioni e musica diffusa in tutto il centro cittadino, mentre gli spettacoli veri e propri inizieranno alle 20 e proseguiranno fino a mezzanotte. La festa continuerà poi fino alle 2 con dj-set, negozi aperti, street food, bancarelle, giostre e oltre sessanta attività commerciali coinvolte.

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo della Gran Dama in piazza Libertà con tre repliche in programma alle 21, alle 22.30 e alle 23.30: una performance sospesa da terra con una cantante lirica che interpreterà celebri brani, unendo musica e scenografie luminose.

Per le vie del centro si alterneranno quattro spettacoli itineranti: il Carillon Vivente con una ballerina che danza su un pianoforte in movimento (in scena alle 20.30, 22 e 23), gli acrobati steampunk di Steampunk Players con trampoli e giochi di luce (alle 20, 21.30 e 23), lo show poetico e musicale delle Bianche Presenze (alle 20, 21.30 e 23) e infine Musicolore, un’esplosione di energia tra trampolieri, percussioni e coreografie (alle 20.30, 22 e 23).

Durante tutta la serata non mancheranno le incursioni musicali della marching band Rue du Swing, che attraverserà le vie cittadine portando il ritmo del jazz manouche in ogni angolo della città.

Lungo le principali strade del centro – da via Padre Monti a via Leopardi, da via Mazzini a via Antici – si susseguiranno concerti dal vivo, dj-set, spettacoli di danza e animazioni curate dai negozianti e dalle associazioni del territorio. In programma anche sfilate di moda, esposizioni di auto, attività per bambini come la baby dance e il trucca bimbi, oltre a una mini pista di go-kart.

