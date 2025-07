SOLARO – Notte bianca a Solaro con eventi per tutte l’età e musica dal vivo: sin dal pomeriggio, fino a tarda serata il paese è stato coinvolto dai festeggiamenti.

Mercatini di hobbystica, negozi aperti, ma anche la pista di prova delle moto allestita dal pilota di fama mondiale Nico Bonifacio e i “giochi di una volta” in piazza: moltissimi gli eventi che hanno portato i cittadini a godersi una serata diversa, animata da figuranti medievali e la musica dei Delirio Musicale Collettivo.

Presenti anche le associazioni del territorio con i loro stand ed i tavolini all’aperto con Baracca, il bar sociale del Polo di Comunità Regina Elena. All’evento sono stati invitati anche i ragazzi di In x Aut e delle varie associazioni che si occupano di servizi per la disabilità.

