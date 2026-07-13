SOLARO – Va in archivio con un bilancio straordinariamente positivo la quindicesima edizione di “Nessun Dorma“, la notte bianca che ha acceso il centro cittadino di Solaro nella lunga serata di sabato 11 luglio.

L’appuntamento più atteso dell’estate solarese ha fatto centro, trasformando le vie e le piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto dove musica, buon cibo, shopping e divertimento si sono fusi in un’atmosfera di grande festa.

Organizzato dal comune di Solaro in collaborazione con Ecolandia Aps, i commercianti e le associazioni locali, l’evento ha saputo attrarre un pubblico numerosissimo e di tutte le età fin dal tardo pomeriggio. Il cuore pulsante della manifestazione si è concentrato in piazza Libertà, presa d’assalto grazie a un’area street food ricca di punti ristoro, tra cui lo stand del Baracca, il bar del polo di comunità Regina Elena.

A fare da colonna sonora alle prime ore della serata è stato un coinvolgente dj set, mentre i visitatori passeggiavano tra le vetrine dei negozi aperti e le colorate bancarelle del mercatino degli hobbisti e dei creativi.

Un’attenzione speciale è stata riservata ai più piccoli e alle famiglie, con una proposta di attività che ha riscosso un successo clamoroso: piazza del mercato si è trasformata in un circuito con un percorso gonfiabile per quad elettrici, mentre piazza Cadorna ha fatto un tuffo nel passato grazie ai tradizionali “giochi di una volta“, che hanno intrattenuto i bambini regalando anche piccoli omaggi. Tra il battesimo della sella con i pony, le fotografie con le mascotte dei minions e i giochi medievali allestiti nella piazzetta dell’AggregaGiovani insieme alle esibizioni di ginnastica militare, le occasioni di svago non sono certo mancate.

Anche i luoghi della cultura hanno saputo sorprendere: la biblioteca comunale ha infatti registrato un’ottima affluenza grazie a un super aperitivo estivo a base di sangria e anguria, offrendo un momento di fresca convivialità alternativo alla movida delle piazze.

Il culmine dell’evento è arrivato alle 22.30 sullo storico palco di Villa Borromeo, dove i Delirio Musicale Collettivo hanno trascinato il pubblico nel concerto conclusivo della manifestazione.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno scelto di trascorrere a Solaro questa notte speciale, dedicando un plauso particolare alla macchina organizzativa che ha garantito la perfetta riuscita della serata: dall’ufficio cultura all’ufficio tecnico, passando per l’instancabile lavoro della polizia municipale e dei volontari della protezione civile.

(foto dalla pagina Facebook del gruppo fotografico “Cogli l’attimo”)