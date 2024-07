SARONNO – “Spettacoli artistici itineranti, marching band, musica live, dj set, negozi aperti, hobbisti e tanto tanto altro in tutto il centro di Saronno”.

C0sì il Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio Ascom Saronno e il Comune di Saronno descrivo il programma della Notte bianca in programma in città sabato 13 luglio.

Fulcro della serata gli show artistici itineranti che prevederanno 4 esibizioni dedicato agli elementi lungo un percorso predefinito.

TERRA SPETTACOLI ALLE 20, 21,30 E 23

“La zona terra vedrà sfilare i Regnanti della Terra tra le vie del proprio casato a bordo della loro carrozza magica. Una carrozza “Bourgham” originale costruita nella fabbrica di Dresda in Germania nel 1880, perfettamente restaurata ed equipaggiata con motori elettrici. Due bianchi unicorni magici e volanti traineranno la carrozza per le strade di Saronno, dispensando allegria, musica e coinvolgendo i cittadini con le loro abilità attoriali”

FUOCO SPETTACOLI ALLE 20,21,30 E 23

“Un vascello meccanico trasporterà musiche e strumenti di fuoco, oltre che un grande e scenografico “re del fuoco” seduto sul suo trono. Intorno a questa meravigliosa macchina scenica danzeranno diavoli alti 3 metri pronti a scatenarsi in danze, simulazioni di duelli, spettacoli pirotecnici e tanto altro”

ACQUA SPETTACOLI ALLE 20,30, 22 e 23,30

“Uno spettacolo a passaggio, coreografato e creato ad hoc per l’occasione. Trampolieri con costumi scenici a tema marino, meduse giganti luminose ed una cecaelia (creatura mitologica, per metà umana e per metà medusa) fluttueranno nello spazio sprigionando fasci di luce e avvolgendo corpi in movimento su note musicali. Saranno gli elementi caratterizzanti di uno spettacolo a tema “under the sea”.

ARIA SPETTACOLI ALLE 20,30 e 22

“La zona dell’aria vedrà passare più volte per le proprie vie una magica sfilata di MONGOLFIERE GIGANTI. Una parata itinerante, piena di colori, realizzata su trampoli, con splendidi costumi da mongolfiera originali e realizzati a mano. Uno spettacolo di grande impatto visivo, messo in scena da attori professionisti capaci di coinvolgere gioiosamente il pubblico”

SHOW MUSICALI alle 19,30, 21 e 22,30

“Completano la proposta gli show musicali con Brassato Drum, Folklan e Lucky Peppers: “Strumenti acustici senza amplificazione, una potenza sonora insospettabile, ritmi irresistibili per un intrattenimento itinerante”

