SARONNO – La Notte bianca piace a Saronno e ai saronnesi. Piace l’occasione di vivere la città all’aperto in un momento di socialità in famiglia e con gli amici. E piace anche a settembre. La scelta di riproporre l’evento a fine estate ha trovato una buona risposta sabato 12 settembre, con il centro animato per tutta la serata e una presenza composta soprattutto da famiglie e residenti. Un’affluenza consistente, con alcuni punti particolarmente frequentati e qualche momento di vera congestione.

A fare la parte del leone sono stati soprattutto bar e ristoranti. Tavoli all’aperto, dehors ampliati e proposte gastronomiche hanno caratterizzato molte vie del centro, con arrosticini e salamelle tra i protagonisti della serata. I locali, secondo le prime analisi a caldo, hanno avuto un buon riscontro sul fronte delle presenze e, fatta eccezione per alcuni momenti di maggiore affluenza, nel corso della serata era generalmente possibile trovare un posto dove sedersi.Si conferma il successo della formula di via San Giuseppe, dove è stato proposto uno dei punti più vivaci della Notte bianca, capace di richiamare soprattutto il pubblico dei quarantenni e di resistere fino a tardi. Piazza Avis, insieme a piazza Indipendenza, ha invece raccolto molti dei più giovani.

Qualche difficoltà si è registrata intorno alle 22,30, quando la grande concentrazione di persone in via San Cristoforo ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso delle sfilate e dei trampolieri. Un inconveniente gestito durante lo svolgimento della manifestazione, ma anche un’indicazione concreta dell’affluenza raggiunta in quel tratto del centro.

Più articolato il bilancio per i negozi. Lo “sbaracco” non sembra aver avuto la stessa capacità di richiamo dei saldi e la risposta è apparsa meno convincente rispetto a quella ottenuta dai pubblici esercizi. Non sono però mancate proposte capaci di attirare l’attenzione. Tra le più apprezzate quelle organizzate in piazza Riconoscenza, insieme alle iniziative delle scuole di ballo.

Apprezzate anche le animazioni itineranti, dedicate a temi diversi e con trampolieri in grande spolvero, anche se il momento più apprezzato è stato il gran finale a mezzanotte. Proprio l’attesa e la partecipazione per l’ultimo appuntamento della serata sembrano però suggerire anche la necessità e la voglia di un grande evento che faccia da traino e dia anche “un brivido” in più alla serata.

Importante, infine, il dispositivo predisposto per la sicurezza e l’assistenza. Nel centro erano presenti polizia locale, carabinieri e guardia di finanza, anche con un’unità cinofila, oltre ai volontari della Protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri.

A dare un ulteriore tocco alla serata è stato il dress code white. Tante le persone che hanno scelto di aderire all’invito vestendosi di bianco, ma non sono mancati anche quelli che si sono ritrovati perfettamente in tema quasi per caso. Particolarmente seguito il dress code dalle autorità presenti: dalla sindaca Ilaria Pagani all’assessora Maria Cornelia Proserpio, fino all’assessore Matteo Fabris, che con un total white ha conquistato molti complimenti. Presenti anche il vicesindaco Mattia Cattaneo, l’assessore Mauro Lattuada, il componente del consiglio di amministrazione del teatro Ambrogio Mantegazza, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata e i consiglieri Augusto Airoldi, Gianpietro Guaglianone e Riccardo Giannoni. Tra i presenti in giro per il centro fin dal pomeriggio il presidente di Confcommercio Saronno Andrea Busnelli e in serata la delegata del comune del Duc Laura De Cristofaro.

Il bilancio della serata restituisce quindi una Notte bianca partecipata, con pubblici diversi distribuiti nelle varie zone del centro e con la ristorazione come principale motore dell’iniziativa. La formula di settembre ha dimostrato di poter funzionare. Restano margini per rendere più forte il coinvolgimento commerciale e, soprattutto, per individuare quell’appuntamento di punta capace di dare alla manifestazione uno slancio in più, oltre a quello della “serata all’aperto per vivere la città”.

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