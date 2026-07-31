MOZZATE – Successo per la serata organizzata dal Rione Solaro di Mozzate al Parco di via San Martino 15. L’appuntamento, andato in scena sabato 25 luglio, ha richiamato numerosi partecipanti di tutte le età, trasformando l’area verde in un punto di incontro all’insegna della musica e del divertimento.

La serata è iniziata già dalle 19 con l’apertura del servizio cucina e gintoneria, mentre dalle 21 il programma è entrato nel vivo con l’evento principale. Il parco si è animato con luci, colori e giochi di schiuma, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per il pubblico presente.

A guidare la serata è stato un dj set che ha accompagnato i partecipanti tra musica, balli e momenti di condivisione. Tra le iniziative proposte anche “Evento nell’evento”, un’animazione interattiva che ha coinvolto il pubblico attraverso gli smartphone, trasformati in elementi luminosi dello spettacolo.

Una serata che ha unito intrattenimento, cucina e socialità, confermando il ruolo delle iniziative promosse dal Rione Solaro Organizza Eventi come occasioni di aggregazione per la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09