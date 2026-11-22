CISLAGO – Neppure la pioggia ha fermato l’entusiasmo dei ragazzi che, nella mattinata di giovedì 19 novembre 2026, hanno celebrato, insieme all’Amministrazione Comunale, la Giornata Nazionale degli Alberi. Istituita in Italia nel 2013 e celebrata ogni anno il 21 novembre, questa ricorrenza rappresenta un’importante occasione per ricordare il ruolo fondamentale degli alberi, dei boschi e delle foreste per la vita dell’uomo e del pianeta, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio arboreo e una sempre maggiore consapevolezza ambientale.

La piantumazione di nuovi alberi è il gesto concreto e simbolico che meglio racchiude il significato di questa giornata. Un’iniziativa fortemente voluta anche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.), che l’Amministrazione Comunale ha accolto con piacere anche quest’anno, dando continuità a quella che è ormai diventata una bella tradizione per la nostra comunità.

Se negli anni precedenti le nuove piantumazioni hanno interessato, in più fasi, il Parco Castelbarco, quest’anno l’attenzione si è rivolta all’area antistante la scuola primaria “G. Mazzini”, attualmente interessata da un intervento di riqualificazione in fase di ultimazione, finalizzato a rendere più sicuri gli spazi per i ragazzi, incrementare le superfici permeabili e contrastare il fenomeno delle isole di calore.

Nella mattinata di giovedì, alla presenza dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati messi a dimora nove nuovi “Celtis australis”, comunemente conosciuti come bagolari, che andranno a formare un filare nella nuova area verde, in continuità visiva con quello già esistente nel parcheggio del parco.

Nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli, l’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi non sono venuti meno. Ad arricchire il momento sono stati gli interventi della sindaca dei ragazzi, Alice Raneri, del referente delle Guardie Ecologiche Volontarie, Giorgio Trespioli, e del progettista dell’intervento di riqualificazione, Dario Colloca, che hanno offerto approfondimenti e interessanti spunti di riflessione.

Una giornata dal forte valore educativo, che vuole ricordarci quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella cura dell’ambiente e degli spazi pubblici, rendendole protagoniste di scelte e azioni concrete a beneficio dell’intera comunità.

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