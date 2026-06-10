GARBAGNATE MILANESE – Forte maltempo nel pomeriggio odierno, nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese è caduto un albero sulla strada. Non ci sono ststi feriti ma l’accaduto ha creato momenti di apprensione, anche perchè si trattava di una pinata di notevoli dimensioni. La forza del vento l’ha letteralmente sradicata. Tanti i cittadini accorsi per capire cosa stesse accadendo.

Sempre a caua del maltempo pomeriggio la caduta di rami sui binari ha costretto il treno Saronno-Milano, partito qualche minuto prima delle 16 dalla città degli amaretti, a fermarsi alla stazione di Cesate.

Entambe le stazioni, sia quella di Garbagnate che quella di Cesate, si trovano lungo la linea tra Saronno e Milano.

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(foto: la pianta caduta nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese)

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