CERIANO LAGHETTO – Una violenta grandinata accompagnata da un intenso nubifragio ha interessato nel pomeriggio di oggi il basso Varesotto, colpendo anche il territorio di Ceriano Laghetto. Il fenomeno si è verificato intorno alle 15.30 e si è protratto per pochi minuti, fino alle 16 circa.
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