La precipitazione è stata particolarmente intensa e ha portato alla caduta di chicchi di grandine di dimensioni considerevoli. In breve tempo strade, marciapiedi e aree verdi si sono ricoperti di uno spesso strato bianco, creando un paesaggio insolito e più simile a quello di una nevicata che a un temporale estivo.

La situazione è tornata rapidamente alla normalità con lo spuntare del sole, anche se le immagini diffuse dai residenti testimoniano la notevole intensità della grandinata che ha interessato l’area.