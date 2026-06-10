SARONNO – Strade trasformate in fiumi, marciapiedi imbiancati dalla grandine e decine di segnalazioni di danni ad abitazioni e automobili. È il bilancio del violento temporale che nel pomeriggio di oggi ha colpito in particolare la zona tra Saronno e Solaro, lasciando dietro di sé una scia di disagi.

La grandinata, particolarmente intensa in alcuni quartieri, ha ricoperto di bianco carreggiate, giardini e campi sportivi. In diversi punti del territorio le strade hanno assunto l’aspetto di torrenti per la grande quantità di acqua caduta in pochi minuti, mentre i chicchi di grandine si sono accumulati lungo i bordi delle carreggiate e sui marciapiedi.

Numerose le richieste di intervento e le segnalazioni arrivate da residenti che hanno denunciato danni a tapparelle, coperture e tegole. In alcuni casi la forza della grandine ha provocato ammaccature e rotture anche a serramenti e veicoli parcheggiati all’aperto. Molti cittadini hanno condiviso immagini di giardini completamente coperti da uno strato bianco di ghiaccio.

Tra le conseguenze del maltempo anche la caduta di un albero lungo la Saronno-Monza, con rallentamenti alla circolazione e l’intervento delle squadre incaricate della messa in sicurezza dell’area.

Problemi anche sulla rete ferroviaria. A causa delle condizioni meteorologiche e delle conseguenze del temporale, alcuni viaggiatori diretti verso Saronno sono stati fatti scendere a Garbagnate e hanno dovuto proseguire il viaggio con soluzioni alternative.

Particolarmente suggestive le immagini provenienti dagli impianti sportivi della zona. Diversi campi da calcio tra Saronno e Solaro si sono infatti presentati completamente imbiancati, con un colpo d’occhio più simile a quello di una giornata invernale che a un pomeriggio di giugno.

Nelle prossime ore proseguirà la conta dei danni mentre residenti e tecnici sono al lavoro per ripristinare le situazioni più critiche causate dal violento episodio di maltempo.

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