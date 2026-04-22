RICCIONE – Poco dopo le fantastiche emozioni dei Criteria Nazionali, la Rari Nantes Saronno è tornata in vasca per i Campionati Italiani Assoluti di nuoto disputate allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 14 al 18 aprile con ben tre atleti a rappresentare la città saronnese, un numero storico per la società sportiva.

Ad aprire le gare è stato Fabrizio Fuscaldo, il giovanissimo atleta classe 2009 che, nonostante le emozioni vista la sua prima volta ai Campionati Assoluti, riesce a registrare nei 50 dorso un eccellente 26”69, nuovo personal best record, e il pass per la finale giovani, migliorandosi poi ulteriormente nel pomeriggio con un 26”59 e chiudendo al sesto posto.

La protagonista assoluta è, però, Eleni Moia che nei 200 farfalla conquista con grande determinazione uno spettacolare primo posto nella finale giovani con il record personale di 2’15”80 confermando le proprie qualità. Ottimi risultati anche per Tommaso Porcu che nei 200 rana ha conquistato in finale un prestigioso quinto posto, registrando anch’egli il record personale di 2’18”44. Sotto le aspettative, invece, la staffetta 4×100 mista con Giorgia Bertasi, Asia Villa, Eleni Moia e Dora Tramonti che non sono riuscite ad esprimere al meglio il loro potenziale

Risultati grandiosi, dunque, per una società sportiva in continua crescita che si affaccia con maggiore autorevolezza nel mondo del nuoto italiano, a confermarlo le parole di soddisfazione del direttore tecnico Leonardo Sanesi e della presidente Chiara Cantù: “Si tratta di un risultato storico per la nostra società. Portare tre atleti agli Assoluti e vederli tutti protagonisti, con finali e primati personali, è qualcosa che ci rende estremamente orgogliosi. Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra costruito nel tempo, con impegno, passione e continuità.”

Il prossimo appuntamento per la Rari Nantes sarà il 25 aprile, giornata durante la quale si disputerà la 35° edizione del Trofeo Città di Saronno che ospiterà ben 770 atleti di ogni categoria di età per un totale di circa 2000 gare individuali.