CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo reparto produttivo, 20 posti di lavoro in più e un investimento da 9 milioni di euro. Sono i numeri con cui Givaudan, multinazionale svizzera leader nel settore di aromi e fragranze, ha inaugurato ieri primo ottobre un ampliamento strategico del proprio stabilimento di Caronno Pertusella. Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato italiano e al tempo stesso valorizzare le filiere agricole del Sud Italia.

Alla cerimonia non sono mancate le massime istituzioni: dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, fino al sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici ed alcuni esponenti della sua Giunta. Accanto a loro rappresentanti del mondo economico, come Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese, e il top management della multinazionale, con Alex Wild, capo delle Operazioni Globali Taste & Wellbeing, e Stephane Dupuits, responsabile della Business Unit Health & Functional.

La nuova linea produttiva segna una svolta: accanto agli storici estratti vegetali in polvere, lo stabilimento caronnese realizzerà ora miscele di oli essenziali di agrumi – arance, limoni, pompelmi, mandarini e lime – destinate all’industria alimentare e delle bevande. Una scelta che unisce innovazione e sostenibilità, puntando su coltivazioni biologiche e metodi non intensivi adottati da agricoltori partner nel Sud Italia.

Alex Wild ha ricordato come l’investimento sia anche una scommessa sulla comunità locale: “L’inaugurazione di oggi rappresenta un impegno nella produzione sostenibile, nel know-how industriale di questa regione e nella capacità di crescere in un mercato altamente competitivo. Ringraziamo le autorità locali e l’amministrazione comunale per aver sostenuto il nostro progetto e averci permesso di rispettare tempi molto ambiziosi”.

Anche Luca Santilli, direttore dello stabilimento, ha sottolineato l’importanza della decisione di investire a Caronno Pertusella: “È la prova della competenza che abbiamo sviluppato in decenni di attività e dei solidi risultati conseguiti. Mettiamo la nostra esperienza a disposizione dei grandi marchi internazionali del food, del beverage e della salute, garantendo ingredienti naturali e sostenibili”.

Non solo sviluppo economico, ma anche attenzione all’ambiente: negli ultimi anni Givaudan ha investito in un impianto di depurazione delle acque da 1 milione di euro, in caldaie ad alta efficienza e sistemi di riutilizzo del vapore, riducendo le emissioni di CO₂ del 30% rispetto al 2021.

Per Luigi Galdabini l’operazione ha un valore che va oltre i confini aziendali: “L’investimento di Givaudan è un evento fondamentale per la crescita economica e occupazionale del Saronnese. Conferma la capacità del nostro sistema industriale di attrarre investimenti esteri grazie alle competenze imprenditoriali diffuse sul territorio”.

La cerimonia ufficiale si è conclusa con la visita al nuovo reparto, realizzato in tempi record grazie alla collaborazione tra azienda, amministrazione e comunità locale. Un segnale concreto di come innovazione, lavoro e sostenibilità possano diventare motori condivisi di crescita per l’intero territorio.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia, ha sottolineato: “Partecipare a un’iniziativa come questa è un dovere e un piacere, perché l’apertura di un nuovo comparto produttivo significa che la Lombardia sta affrontando i momenti di crisi nel modo migliore. I dati ci confermano come Regione più attrattiva d’Italia e tra le più attrattive a livello europeo, e investimenti come quello di Givaudan sono la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta. Grazie all’azienda per la fiducia, ma soprattutto grazie ai nostri grandi lavoratori, perché come si lavora in Lombardia non si lavora da nessun’altra parte”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09