SARONNO – Nuova location per le luminarie di Brera a Saronno: dopo due anni in piazza Libertà, quest’anno le luci artistiche sono state posizionate in piazza Indipendenza. Qui, violini, trombe e sagome luminose ispirate agli strumenti del concerto degli angeli della cupola del Santuario, colorano lo spazio a metà di via Padre Monti.

Le luminarie sono state realizzate nel 2022 grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, con l’obiettivo di portare anche in città un segno artistico contemporaneo capace di unire creatività e atmosfera natalizia. Le installazioni a led, progettate da una studentessa dell’accademia, sono state realizzate con la sponsorizzazione della Tci. Rappresentano in modo stilizzato gli strumenti degli angeli dell’affresco di Gaudenzio Ferrari.

Dopo le edizioni precedenti, che avevano visto piazza Libertà come fulcro dell’allestimento, per questa stagione le luminarie – create proprio per poter essere riutilizzate – sono state montate in piazza Indipendenza, ampliando così la presenza delle decorazioni verso un nuovo punto del centro e creando un collegamento visivo con le altre installazioni presenti nelle vie principali.

