SARONNO – Al sesto piano dell’ospedale di Saronno si è tenuta l’inaugurazione della nuova porta del day hospital oncologico, un momento molto partecipato che ha riunito pazienti, volontari, operatori sanitari e istituzioni. Presenti la sindaca Ilaria Pagani, i vertici dell’ospedale, il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone e una rappresentanza ampia di Saronno Point, con la presidente Marilena Borghetti, il vicepresidente Mario Busnelli e numerosi volontari.

La nuova porta rappresenta un tassello concreto del percorso di riqualificazione del reparto, pensato per migliorare accoglienza, privacy e qualità degli spazi, grazie alle donazioni coordinate dall’associazione. Durante gli interventi è stato sottolineato il valore del volontariato e l’impegno quotidiano di medici, infermieri e operatori in un reparto delicato come quello oncologico.

L’inaugurazione è proseguita con la presentazione del calendario 2026 dei pazienti oncologici e si è conclusa con un momento musicale natalizio, che ha accompagnato la giornata in un clima di condivisione, vicinanza e attenzione alle persone.

