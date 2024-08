SARONNO – La riqualificazione di via Roma, in particolare del tratto tra la rotonda con via Parini e via Guaragna, continua ad essere al centro del dibattito cittadino.

QUI LA PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Dopo le polemiche per la durata del cantiere e le modalità con cui è stato realizzato a far discutere sono “le dimensioni” di parcheggi, ciclabile e carreggiata. L’arteria è stata aperta al traffico nella giornata di venerdì 30 agosto ma già prima della realizzazione della segnaletica orizzontale le dimensioni ridotte dei diversi elementi ha uscito dubbi, prese di posizione e polemiche.

Ecco alcune immagini della nuova ciclabile nel punto più delicato ossia l’immissione in via Roma dalla rotonda.

QUI I DUBBI DEI SARONNESI A CUI DA VOCE FRANCESCO BANFI E LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE FRANCESCA POZZOLI

