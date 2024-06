SARONNO – E’ stato un nuovo grande successo il concerto della Festa della Repubblica diretto per il terzo anno da Stefano Nigro. Domenica 2 giugno alle 16, a teatro, saronnesi amanti della musica e non solo hanno potuto assistere gratuitamente all’evento musicale dedicato a Rossini con alcuni estratti dal “Barbere di Siviglia”, con le voci del baritono Bryan Sala e del mezzosoprano Sayumi Kaneko. Nella seconda parte Noemì Teruel Serrano ha presentato la sua travolgente interpretazione del concerto n. 9 per pianoforte e orchestra di Wolfang Amadeus Mozart “Jeunehomme”: si tratta di un concerto musicalmente rivoluzionario, in cui il giovane Mozart condensò il suo desiderio di libertà dalla prigione salisburghese.

L’evento, sponsorizzato da Tci per il terzo anno consecutivo, è stato offerto dall’amministrazione comunale.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

—