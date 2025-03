SARONNO – Malgrado il meteo incerto, è stata una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile e della partecipazione quella di ieri, domenica 16 marzo, con l’iniziativa “O a piedi o in bici”. L’evento, che ha visto una numerosa adesione con circa ottanta partecipanti, tra cui famiglie con bambini e passeggini, ha proposto una camminata e una pedalata lungo il percorso ciclopedonale che da piazza Amendola conduce al centro cittadino.

Alla manifestazione erano presenti anche l’ex sindaco Augusto Airoldi e l’ex assessore Franco Casali, che hanno preso parte al percorso insieme ai cittadini. L’evento è stato organizzato con il supporto di Fiab, che ha ribadito l’importanza di creare percorsi sicuri per chi si sposta a piedi o in bicicletta: “Perché la nostra città (e non solo la nostra) ha bisogno di spazi e percorsi per muoversi a piedi o in bici, in sicurezza”.

Un’iniziativa che ha voluto sensibilizzare sull’importanza di una mobilità dolce, sicura e accessibile a tutti, promuovendo l’utilizzo di alternative sostenibili per gli spostamenti urbani.

