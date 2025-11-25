SARONNO – Anche i bambini dell’asilo saronnese Marzorati celebrano gli alberi: in occasione della giornata nazionale dell’Albero, che si è tenuta venerdì 21 novembre, i bimbi hanno reso gli alberi dei veri e propri compagni di classe. Ogni giorno, infatti, con le foglie colorate dall’autunno, gli alberi, sia quelli interni, sia quelli esterni al cortile scolastico, mostrano le stagioni ai bimbi.

Questo ruolo di accompagnamento nelle giornate scolastiche è stato celebrato con un’iniziativa che ha coinvolto circa 70 bambini. Occhi disegnati e maglioni e sciarpe intorno alle cortecce: ogni albero ha così preso vita, diventando a tutti gli effetti un fedele compagno delle attività scolastiche. Con dei guanti, inoltre, gli alberi sono stati dotati di mani, intrecciate sul loro tronco a simboleggiare un abbraccio. Piccoli e mezzani delle cinque sezioni dell’asilo si sono impegnati in questa opera, insieme ai loro compagni con disabilità. Ognuno ha, inoltre, disegnato il proprio albero, colorandolo e decorandolo di un pensiero speciale.

