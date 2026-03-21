SARONNO – Shooting fotografico, red carpet e colazione condivisa per festeggiare i papà alla scuola dell’infanzia scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo i bambini hanno accolto i loro padri con un momento speciale pensato in occasione della Festa del papà.
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