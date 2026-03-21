L’iniziativa si è svolta nella sede di via Albertario, trasformata per alcune ore in uno spazio di festa tra musica, sorrisi e una piccola sfilata. “C’è qualcosa di speciale nei momenti in cui la scuola si riempie di emozioni autentiche e questa mattina ne abbiamo vissuto uno davvero unico”, spiegano dalla scuola.

Durante la mattinata i bambini hanno condiviso con i loro papà una passerella simbolica e un momento fotografico, seguito da una colazione insieme. “Un modo semplice ma profondo per celebrare la presenza del papà: guida, sostegno e compagno di gioco nella crescita di ogni bambino. Suo supereroe”.

L’incontro è poi proseguito con la colazione condivisa: “Tra chiacchiere, risate e gesti pieni d’affetto, che hanno reso la scuola ancora più casa”. Infine il ringraziamento rivolto ai partecipanti: “Grazie a tutti i papà per aver partecipato con entusiasmo, regalando ai bambini ricordi che resteranno nel cuore”.