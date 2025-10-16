OLGIATE OLONA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via Diaz ad Olgiate Olona, dove un cane è precipitato per circa sette metri all’interno di un pozzo. L’allarme è scattato intorno alle 13.50, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un complesso intervento di soccorso.

Le operazioni sono durate alcune ore: per raggiungere l’animale è stato necessario allargare l’apertura del pozzo, con l’aiuto di un escavatore messo a disposizione da un privato cittadino. Solo dopo un lungo e delicato lavoro, i pompieri sono riusciti a calarsi in sicurezza e recuperare il cane.

L’animale, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato riconsegnato alla sua padrona, che ha assistito commossa a tutte le fasi del salvataggio.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco)

16102025