SESTRIERE – Anche il saronnese Alberto Paleardi oggi al Sestriere, la località di montagna del Piemonte, per accogliere la fiaccola olimpica, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. “Un momento altalemente simbolico perchè Sestriere aveva in passato ospitato i giochi olimpici, era il 2006 – ricorda Paleardi che è da molti anni consigliere comunale proprio al Sestriere – La fiaccola farà poi un passaggio anche a Saronno, all’inizio del mese prossimo: un evento che idealmente unisce dunque le due città. Per Sestriere era stata anche una grande occasione di promozione e marketing territoriale, la vicinanza di Saronno con Milano porterà sicuramente molto indotto”.

Con Paleardi anche Andrea Colarelli, che era sindaco del Sestriere proprio durante le Olimpiadi di vent’anni fa. La fiaccola ha iniziato il suo “tour” che la porterà sino a Milano. I Giochi olimpici di Milano Cortina sono previsti dal 6 al 22 febbraio.

(foto: alcuni momenti di Alberto Paleardi oggi con la fiaccola olimpica al Sestriere)

11012026