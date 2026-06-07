LAZZATE – Una piazza dei Lazzatesi gremita, un pubblico elegante e partecipe e l’emozione della grande lirica sotto il cielo estivo. È stata una serata da ricordare quella di sabato 6 giugno quando il Corpo musicale Santa Cecilia ha portato in scena “Turandot” di Giacomo Puccini trasformando il cuore del paese in un suggestivo teatro all’aperto.

Fin dall’arrivo degli spettatori si respirava un’atmosfera speciale. Le centinaia di sedie predisposte nella piazza sono andate esaurite e il colpo d’occhio offerto dalla location illuminata ha confermato il successo di un appuntamento ormai diventato, alla terza edizione, una tradizione attesa. La scenografia, i costumi e l’allestimento hanno contribuito a creare un ambiente raffinato e coinvolgente, capace di trasportare il pubblico nelle atmosfere dell’antica Cina immaginata da Puccini.

Prima dell’inizio dello spettacolo il sindaco Andrea Monti ha salutato i presenti sottolineando il valore dell’iniziativa per la comunità lazzatese. “Vederla così gremita è davvero bello. È la piazza che abbiamo voluto dedicare alla nostra comunità e vedere tanti concittadini arrivare vestiti in maniera elegante, come deve essere all’opera, è motivo di orgoglio” ha detto il primo cittadino. Monti ha ricordato come l’idea di portare l’opera lirica in piazza, nata tre anni fa grazie al Corpo musicale Santa Cecilia, si sia trasformata in “un vero successo”, ringraziando i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Parole di soddisfazione anche da parte degli organizzatori che hanno evidenziato il lavoro svolto dai musicisti negli ultimi mesi. Quattro mesi di prove e preparazione hanno permesso di affrontare una sfida impegnativa come “Turandot”, accolta con entusiasmo dagli spettatori e premiata da una partecipazione straordinaria. Anche dal palco è stato sottolineato come vedere ogni anno la piazza piena rappresenti “un grande orgoglio” per il Corpo musicale Santa Cecilia.

Il Corpo musicale Santa Cecilia rappresenta una delle realtà culturali più importanti del territorio. Fondato nel 1927 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani lazzatesi appassionati di musica con il sostegno dell’allora parroco don Paolo Borghi, nasceva per accompagnare canti e balli durante le feste contadine. A quasi un secolo dalla fondazione continua a essere protagonista della vita culturale del paese con progetti sempre più ambiziosi.

Sul podio il maestro Andrea Colzani ha guidato orchestra e interpreti in una versione coinvolgente dell’opera pucciniana. La regia, i testi, le scene e i costumi sono stati curati da Elena D’Angelo, collaboratrice storica del Corpo musicale Santa Cecilia, che ha dato forma a uno spettacolo ricco di fascino e suggestione visiva.

Ad arricchire la rappresentazione un cast internazionale di alto livello. Nel ruolo di Turandot il soprano svizzero Brigitte Tornay, artista apprezzata nei principali teatri europei e reduce proprio dal debutto nel ruolo della principessa pucciniana. Accanto a lei il tenore Antonio Signorello nei panni di Calaf, interprete con una lunga esperienza internazionale tra Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. A completare il cast il soprano greco Konstantina Tsolaki nel ruolo di Liù, il basso cinese Wang Chao e la presentatrice Alice Farella Monti, da anni volto delle produzioni del Corpo musicale Santa Cecilia.

Al termine della rappresentazione lunghi applausi hanno salutato musicisti, cantanti, figuranti e volontari, protagonisti di una serata che ha confermato il successo dell’opera in piazza. Un appuntamento capace di unire qualità artistica, partecipazione popolare e identità locale, trasformando ancora una volta piazza dei Lazzatesi in un elegante palcoscenico a cielo aperto.

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