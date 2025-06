SARONNO – Un sabato sera da tutto esaurito a Lazzate, dove piazza dei Lazzatesi si è trasformata in teatro a cielo aperto per “Il Barbiere di Siviglia”. L’opera di Rossini, proposta dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate con il Coro Operistico Lombardo, ha conquistato oltre 500 spettatori paganti, bissando il successo della Traviata dello scorso anno.

Sul palco, diretti dal maestro Andrea Colzani, si sono esibiti Nozomi Yoshida, Antonio Signorello, Giorgio Valerio, Akihiro Shiraishi, Emil Abdullaiev e Alice Farella Monti. Regia e costumi firmati da Elena D’Angelo, arrangiamento del maestro L. Pusceddu.

Il pubblico ha applaudito a lungo ogni scena. In prima fila il presidente della Provincia e sindaco di Meda Luca Santambrogio, i sindaci e gli assessori di Cogliate e Misinto. Il sindaco Andrea Monti ha ringraziato associazioni e cittadini: “Lazzate è fortunata, serate così sono un patrimonio per tutti”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09