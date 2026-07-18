CISLAGO – Un soggiorno vissuto tra montagna, condivisione e nuove esperienze ha coinvolto i ragazzi dell’oratorio di Cislago, protagonisti di una settimana trascorsa in Val di Sella. Un’iniziativa che ha lasciato un ricordo speciale nei partecipanti, grazie alle attività proposte e al clima di collaborazione che si è creato fin dai primi giorni.

Accompagnati da don Matteo e dagli educatori, i giovani hanno soggiornato in un rifugio immerso nella natura, dove ciascuno ha dato il proprio contributo alla vita di gruppo. Dalla preparazione della tavola alla sistemazione degli spazi comuni, ogni momento è stato occasione per imparare il valore della collaborazione e della condivisione. Tra le esperienze più significative anche la visita ad Arte Sella, il museo a cielo aperto dove le opere si inseriscono nel paesaggio naturale. Camminando nel bosco, i partecipanti hanno potuto osservare installazioni realizzate con elementi del territorio, scoprendo il legame tra creatività e natura. Molte le passeggite tra i sentieri della montagna, che hanno donato molte occasioni di contatto con l’ambiente e scorci suggestivi. I ragazzi più grandi hanno affiancato i più piccoli, aiutandoli nelle diverse attività e contribuendo a creare un forte spirito di gruppo. Il programma ha previsto anche momenti dedicati all’incontro con gli animali.

Al termine della settimana, il gruppo è rientrato a Cislago con un bagaglio fatto di emozioni, nuove amicizie e ricordi condivisi. Un’esperienza che ha rafforzato i rapporti tra i partecipanti e gli educatori, confermando come il divertimento possa nascere dalla collaborazione e dal sostegno reciproco.

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