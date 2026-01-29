SARONNO – Una domenica vissuta all’insegna della comunità e della condivisione all’oratorio Prealpi, dove dopo la santa messa delle 11 si è svolta la tradizionale giornata dedicata alle famiglie.

La celebrazione è stata presieduta da mons. Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, insieme a don Andrea Rabassini, vicario della Parrocchia, e ha visto anche la partecipazione di numerose coppie che hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio proprio durante la messa.

Al termine della funzione, la giornata è proseguita con il pranzo della famiglia, momento conviviale molto partecipato. Durante il pranzo è stato possibile ritirare le cartelle per la tombolata e non è mancato un momento speciale dedicato a Tommaso, volontario dell’oratorio, che il giorno precedente aveva compiuto 70 anni. I volontari hanno voluto sorprenderlo con un festeggiamento a sorpresa, accolto con affetto da tutta la comunità.

Nel pomeriggio, dalle 15, cartelle alla mano, il ritrovo si è spostato al cinema Prealpi per la tombolata. Due le manche in programma, con numerosi ambo, terni, quaterne e cinquine. In palio premi di rilievo, tra cui un drone e un tablet come primi premi, grazie anche al contributo degli sponsor locali.

Soddisfazione nelle parole di Edoardo Greco, responsabile dell’oratorio Prealpi, che ha sottolineato il valore della giornata: “È stata una bellissima giornata trascorsa in famiglia, all’interno di una grande comunità che considero a tutti gli effetti una vera e propria famiglia. I ringraziamenti da fare sono davvero tanti: alle attività e alle aziende locali che hanno voluto partecipare come sponsor, donando i premi per la tombolata, un grazie più che speciale va ai volontari, che si sono impegnati cercando i premi della tombolata e soprattutto che ci hanno cucinato un ottimo pranzo, agli animatori, che hanno reso la giornata ancora più animata e coinvolgente, e soprattutto a tutti i presenti per aver condiviso insieme una splendida giornata in famiglia.”

