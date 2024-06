ORIGGIO – E’ stata una mattinata decisamente diversa dal solito per alcune delle ragazzine del centro estivo multisport organizzato al campo sportivo dell’Airoldi Origgio.

Martedì 18 giugno gli organizzatori hanno invitato la giornalista Sara Giudici, direttrice de ilSaronno e il fotoreporter Domenico Ghiotto per una chiacchierata con il gruppo che si dedicherà a realizzare il giornalino del centro estivo.

Nella prima parte con slide e una lunga chiacchierata le iscritte hanno potuto scoprire come si scrive un articolo, come si trovano le notizie ma anche analizzare e scoprire come nascono alcune intense foto di sport e una cronaca.

Quindi un momento di pratica in cui le ragazzine si sono cimentate con la macchina fotografica alternandosi anche come modelle.

“E’ stata una mattinata molto interessante – commenta la direttrice Sara Giudici – le partecipanti non hanno lesinato domande sia molto pratiche sia su questioni più personali e curiose. Credo che l’elemento chiave che ci, parlo anche per Domenico Ghiotto, ha conquistato sia stata la curiosità e l’interesse”.

“Senza dimenticare – conclude il fotografo che ha raccontato anche la sua esperienza all’ultima edizione degli Europei conquistando le partecipanti alcune giovani calciatrici dell’Airoldi Origgio – il grande entusiasmo che hanno mostrato quando hanno potuto mettersi alla prova con messa a fuoco e zoom”.

