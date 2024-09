ORIGGIO – Soccorsi mobilitati lunedì 10 settembre per l’incidente avvenuto in via Maestri del Lavoro nella zona industria cittadina dove una vettura è finita fuori strada. Il conducente è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

