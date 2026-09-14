ORIGGIO – Una sera con il paese trasformato in una grande festa all’aperto, tra musica, bancarelle, sport, tavoli pieni e una sfida a colpi di pasta. È il bilancio della “Notte sotto le stelle” che sabato 12 settembre ha animato Origgio dalle 17 fino a tarda sera, portando tante persone nelle strade e nei diversi punti coinvolti dalla manifestazione.

Tra i momenti più curiosi e partecipati c’è stata la gara gastronomica “Forchetta d’Oro”, organizzata a Corte Fabbrica da MareKiaro – Core e cucina. Una sfida aperta a tutti che ha visto i concorrenti alle prese con piatti di pasta, sotto gli occhi del pubblico. Tavolata, assaggi e un clima decisamente conviviale hanno trasformato la competizione in uno degli appuntamenti più caratteristici della serata.

La festa si è sviluppata in diversi angoli del paese. A Corte Fabbrica spazio anche alla musica dal vivo con Anforsyn e Mindless Escape, mentre al Parco dell’Infanzia si è esibita la band Musica Ribelle. In via Repubblica hanno trovato posto le bancarelle degli hobbisti, mentre la Consulta giovanile origgese ha proposto una caccia al tesoro per le vie del paese.

Non sono mancati gli appuntamenti per famiglie e bambini, con le attrazioni in piazza Immacolata, e quelli dedicati allo sport: in via Dante e via Piantanida la Polisportiva Airoldi ha organizzato il proprio open day con esibizioni e attività. In via ai Giardini, invece, sfilata e dj set hanno aggiunto un’altra proposta al programma.

A completare la serata le aperture straordinarie delle attività commerciali e i locali che hanno portato tavoli e convivialità all’aperto. Una formula diffusa, capace di coinvolgere pubblici diversi e di far vivere Origgio dal pomeriggio fino alla notte.

(per le foto ringraziamo il nostro lettore Ale)

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