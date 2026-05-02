ORIGGIO – Oltre duemila persone sotto il palco, mani alzate e maxi palloni colorati che rimbalzano sulla folla: la “Zarro night” ha trasformato la Fiera di Origgio in una grande pista a cielo aperto.

L’evento ieri sera primo maggio nell’area della fiera, organizzato dall’associazione Gli Scalmanati. Fin dall’inizio si sono registrate lunghe code all’ingresso, con un afflusso continuo che ha portato a superare le duemila presenze.

Davanti al palco, tra luci, laser e effetti scenografici, il pubblico ha seguito dj set e animazione. L’organizzazione ha garantito una gestione ordinata della serata. Presente il servizio di sicurezza, insieme alla polizia locale e alla protezione civile, che hanno monitorato l’evento senza particolari criticità.

La musica è andata avanti fino all’1, con il pubblico rimasto numeroso fino alla fine.

Tra i presenti anche l’assessore Luca Panzeri, che ha seguito l’iniziativa inserita nel programma della Fiera di Origgio.

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